Предприятия Самарского региона активно включаются в реализацию нацпроекта по повышению производительности труда
19 ноября 2019 10:54
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На минувшей неделе, в объединенном пресс-центре газеты «Волжская коммуна» и телерадиокомпании «Губерния» прошел круглый стол, посвященный реализации в регионе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Одна из главных целей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, - внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого вывести их на темпы роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 предприятий губернии.
В текущем году участниками национального проекта должны стать 55 предприятий. Об этом заявил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.
«Мы входим в пятерку лидеров, как минимум, по двум причинам. Первая причина: Самарская область — один из немногих регионов, который выполняет все показатели, установленные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», — пояснил Михаил Жданов. — Это привлечение предприятий в нацпроект, рост производительности труда на предприятиях-участниках, количество сотрудников, обучающихся принципам бережливого производства, модернизация служб занятости и ряд других. Достигнутые регионами результаты оцениваются по 15-ти показателям, четыре из них мы уже выполнили, по остальным работа ведется в соответствии с графиком».
Михаил Жданов назвал и вторую причину, по которой наш регион относят к лидерам нацпроекта. «Я хочу отметить большую вовлеченность в проект руководства Самарской области, команды, которая реализует проект, большой интерес к нему со стороны предприятий, — отметил министр. — В результате в рамках нацпроекта именно у нас открыта первая «Фабрика процессов». У нас создан первый в России поток-образец офисного формата в службе занятости и будет открыта первая офисная «Фабрика процессов». У нас открыт первый коммерческий центр компетенций по бережливому производству Госкорпорации «Ростех». Мы — первопроходцы по целому ряду позиций».
Присутствующие на круглом столе представители самарских предприятий рассказали о том, какие результаты достигнуты ими с момента вхождения в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». К примеру, АО «Средне-Волжский механический завод» стало участником проекта одним из первых, еще в декабре 2017 года. Как сообщил заместитель генерального директора АО «СВМЗ» Сергей Чернов, когда через шесть месяцев завершилась оптимизация пилотного производственного потока, производительность труда в пересчете на одного работника выросла на 48%, снизились объемы незавершенного производства и время протекания процесса. Все это позволило повысить зарплаты на этом производственном потоке на 23-32%.
Сергей Чернов рассказал, что к настоящему времени в АО «СВМЗ» реализованы еще два проекта по оптимизации производственных потоков, и примерно на 30% реализован проект по оптимизации офисных процессов.
В ООО «Пегас-Агро», выпускающем сельхозмашины, бережливым производством занимаются с 2014 года. Предприятие консультировали эксперты «КамАЗа», а затем и сами японские разработчики системы бережливого производства, специалисты концерна Toyota Engineering. Тем не менее, предприятие решило участвовать в нацпроекте. Заместитель генерального директора по качеству ООО «Пегас Агро» Александр Пластовец считает, что такое участие необходимо заводу, потому что постоянно меняется конкурентная среда, и на первый план выходят качество продукции и эффективность. За время участия в нацпроекте на предприятии ушли от постовой сборки сельхозтехники и организовали конвейерную, существенно обновили сварочное производство, в результате чего на этом участке производительность труда выросла почти в два раза, реализовали ряд других мероприятий.
Еще один пример эффективной работы в рамках нацпроекта привел руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Константин Пашутин. Он рассказал, что благодаря оптимизации пилотного производственного потока на «АвтоВАЗтрансе» ускорили процесс техобслуживания тягачей почти в 20 раз. «После вхождения АО «АвтоВАЗтранс» в нацпроект на предприятии была сформирована рабочая группа по внедрению системы бережливого производства, - рассказал Пашутин. - При поддержке экспертов ФЦК в качестве пилотного проекта был выбран процесс технического обслуживания (ТО-2) седельных тягачей семейства «КамАЗ-5490». Таких машин в АО «АвтоВАЗтранс» 63. Детальный анализ процесса техобслуживания позволил реорганизовать его таким образом, что время протекания процесса сократилось с 97 часов до 5 часов. Теперь автомобили возвращаются с ТО-2 на линию не через 5 суток, а в тот же день или на следующий».
Чтобы получить такие высокие результаты, необходимы специально подготовленные квалифицированные специалисты. Как рассказал Константин Пашутин, на предприятиях, которые входят в нацпроект, формируются рабочие группы по внедрению системы бережливого производства. Несколько специалистов проходят особый отбор и обучение в ФЦК в качестве внутренних тренеров. В дальнейшем именно им предстоит обучать своих коллег по предприятию принципам бережливого производства.
В Федеральном центре компетенций проходят обучение и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), которые наравне со своими федеральными коллегами будут оказывать и уже оказывают самарским предприятиям экспертную поддержку по реализации национального проекта. Как рассказал руководитель РЦК Константин Серов, сейчас в штате центра семь специалистов, четверо которых уже допущены к самостоятельной работе, трое проходят стажировку в ФЦК, а всего в региональном центре компетенций будут трудиться десять экспертов.
В 2018 году под управлением экспертов ФЦК в Самарской области пилотные проекты были реализованы на 10 предприятиях, в 2019 году — на 8 предприятиях. Как сообщил Константин Серов, сейчас эксперты РЦК работают на 8 предприятиях, и до конца 2019 года под их управлением начнется реализация пилотных проектов еще на 4-х предприятиях региона, сообщает пресс-служба облправительства.
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