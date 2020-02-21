В Самаре будут работать 40 пунктов для электронного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году

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26 февраля в 9:00 на официальном сайте Администрации городского округа Самара стартует голосование по определению приоритета благоустройства общественных пространств на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Список был сформирован в начале февраля по итогам общественного голосования, организованного на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. На обсуждение было вынесено 93 общественные территории. Всего от жителей поступило более 26 тысяч предложений. В ТОП попали 20 территорий во всех районах города. Далее дизайн-проекты данных пространств прошли обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом.Заключительный этап – это рейтинговое голосование, которое будет организовано на сайте Администрации городского округа Самара - www.samadm.ru с 9.00 26 февраля по 17.00 1 марта. Принять участие в голосовании может любой житель в возрасте от 14 лет.Для тех жителей, у кого нет доступа в Интернет, во всех районах города организованы 40 пунктов для электронного голосования, сообщает горадминистрация.Ознакомиться со всеми дизайн-проектами можно на сайте Администрации Самары по ссылке - https://samadm.ru/media/news/23711/ .