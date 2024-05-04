турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам

77

Турецкий DenizBank, один из крупнейших банков этой страны, увеличил требования к российским клиентам при открытии банковских счетов. Об этом заявили посредники, помогающие российским гражданам получать банковские карты в Турции.

Согласно заявлениям источников, начиная с 2024 года, DenizBank практически перестал открывать счета для граждан России, передает РБК 4 мая. "Счет невозможно открыть даже при наличии ВНЖ и прописки в Турции", – сообщил изданию один из посредников, Сергей Овсянников. По его словам, банк делает исключения только для клиентов с депозитами от $100 тыс. и выше.

Управляющий партнер финансово-консалтинговой компании Ленар Рахманов также подтвердил, что DenizBank все реже одобряет заявки от российских клиентов. Целесообразность открытия счета определяется так называемым "калибром клиента". В частности, наличием договоренностей с определенным отделением и личностью представителя клиента.

Со слов другого посредника, Елены Чернышовой, россиянам могут отказать в открытии счета даже при наличии всех необходимых документов. Она отметила, что ранее DenizBank открывал счета при наличии российского загранпаспорта. Сейчас при оформлении заявки нужно предоставить ВНЖ и прописку в Турции. Затем банк проводит проверку и принимает решение. Но даже наличие ВНЖ и прописки – не гарантия положительного результата.

Параллельно с ужесточением требований DenizBank другой турецкий банк, Emlak Katılım, также повысил стандарты для открытия счетов для россиян. В то же время Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank не вносили серьезных изменений в своих условия открытия счетов за последние полгода.

Юристы предполагают, что сложности в открытии счетов для россиян в Турции могут быть связаны, в том числе, с санкционными рисками. "Международные банки хотят, чтобы количество клиентов с российским паспортом не увеличивалось", – отмечает Рахманов. Он добавляет, что эта тенденция прослеживается не только в Турции.