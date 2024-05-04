Россияне потратили за год более 25 млрд рублей на музыку по подписке

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Музыкальные стриминги заработали в России в 2023 году больше 25 млрд руб., подсчитали в профильной ассоциации НФМИ. Впрочем, большинство пользователей предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой.

Объем рынка музыкальных сервисов в России по итогам 2023 года вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд руб. Такая оценка приведена в исследовании Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), которое имеется в распоряжении РБК.

НФМИ, созданная в 2011 году звукозаписывающими компаниями, объединяет десять участников индустрии, на долю которых приходится более 50% рынка звукозаписи в России. Именно через звукозаписывающие компании распределяются доходы артистов от прослушивания их композиций через музыкальные сервисы.

Аналитики НФМИ проанализировали данные по финансовым показателям (подписка, реклама, а также отдельно прослушивание музыки через видеохостинги) музыкальных стримингов, в том числе «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, YouTube. Для зарубежных площадок отчеты в долларах были пересчитаны в рубли по среднему курсу ЦБ за месяц отчета. Учитывался доход компаний от стриминга, который далее распределяется между самими стриминговыми сервисами и правообладателями (лейблами и дистрибьюторами).

Практически все доходы музыкальным стримингам приносит платная подписка: в 2023 году на ее долю пришлось 97,5% выручки, или 24,8 млрд руб. Еще 387 млн руб. принесла стримингам реклама. Оставшиеся 242 млн руб. заработали в России видеохостинги с музыкальным контентом (например, к ним относится YouTube Music).

Впрочем, среди пользователей музыкальных стримингов большинство предпочитают не платить за подписку, а слушать музыку бесплатно с рекламой, показывает исследование НФМИ. Так, при общей среднемесячной аудитории таких сервисов 76,3 млн за подписку платят лишь 21,7 млн пользователей. Пользователи платят в основном за отечественные сервисы: доля российских стримингов в общем объеме рынка составила 95%, еще 5% — это в основном оставшиеся подписки Apple Music.