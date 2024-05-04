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Сокращение предложения жилья с отделкой подстегнуло спрос на ремонт под ключ в Самаре

4 мая 2024 10:51
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Сокращение предложения жилья с отделкой подстегнуло спрос на ремонт под ключ в Самаре

Аналитики Авито Услуг и Авито Недвижимости выяснили, как изменилось предложение квартир с ремонтом от застройщика, и какие ремонтные работы стали самыми востребованными у самарцев.

По данным Авито Недвижимости, застройщики, как и прежде, предлагают квартиры с отделкой, но все чаще с черновой (в которую входят минимальная обработка стен и потолка, готовые окна, а также установленные коммуникации и вентиляция). Так, в апреле этого года 22% в структуре предложения составили  квартиры с черновой отделкой. Для остальных квартир, выставленных на продажу в новостройках, фильтр “отделка” не был задан при публикации.

При этом количество новых квартир с чистовой отделкой, выставленных на продажу, за год снизилось на 65%. Квартир в бетоне или с черновой отделкой, напротив, стало больше — предложение выросло на 15% и 10%, соответственно. 

В Самаре вырос спрос на услуги по ремонту

Самарцы часто предпочитают делать ремонт сами, поэтому реже берут квартиры с чистовой отделкой. Именно это могло стать импульсом для роста интереса самарцев к услугам в сфере ремонта, полагают аналитики Авито Услуг. В апреле спрос на все услуги по ремонту в Самаре вырос на 15% год к году.

При этом интерес к услугам бригад, выполняющих ремонт жилья под ключ, увеличился на 13%. В число городов-лидеров по росту спроса на такую услугу вошли Москва (+165%), Калининград (+61%) и Сочи (+54%).

Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. За год интерес екатеринбуржцев к услугам мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнеров интерьеров вырос — на 81% и 80%, соответственно.

В число самых популярных запросов на ремонтные работы также вошли монтаж дверей (+88%), плиточные работы (+48%), штукатурные работы (+44%), остекление балконов (+41%) и укладка напольного покрытия (+26%).

Больше всего интерес россиян к услугам мастеров по ремонту увеличился в Калининграде (+55%), Москве (+43%), Волгограде (+34%) и Ярославле (+33%).

Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений на платформе от мастеров по вентиляционным работам и дизайнеров интерьеров увеличилось на 37% и 7%, соответственно.

Больше всего объявлений на платформе опубликовано бригадами, выполняющими ремонт жилья под ключ, — их доля в общей структуре предложения составляет 16%. Активно предлагают свои услуги также сантехники и электрики — доля таких предложений составляет 13% и 13%, соответственно.

 

Застройщики чаще продают квартиры без отделки, но не везде

Несмотря на общую тенденцию к увеличению предложения жилья без отделки, в некоторых городах количество квартир и апартаментов с ремонтом от застройщика значительно увеличилось. 

За год — в период с апреля 2023 по апрель 2024 года — в Ульяновске и Дальневосточном федеральном округе в 5 раз выросло предложение квартир с чистовой отделкой, а в Ростове-на-Дону и Ставрополе предложение квартир с ремонтом от застройщика выросло в 2,5 раза.

Самая большая доля квартир с чистовым ремонтом от общего предложения в Санкт-Петербурге (46%), Екатеринбурге (38%), Нижнем Новгороде (35%) и Москве (34%).

 

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