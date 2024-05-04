Росгвардейцы присоединились к акции «Сад памяти» в Самаре

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в международной акции «Сад памяти», посвященной 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стражи правопорядка высадили саженцы деревьев на первой очереди набережной реки Волги в Самаре.

«Сад памяти» – это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России чтобы увековечить память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленения городов и поселков, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа.

«Сад Памяти» - очередная добрая и полезная акция, участие в которой принимают тысячи граждан России, в том числе и наш личный состав. Мы с радостью откликнулись на возможность стать участниками этой акции и в очередной раз вспомнить о подвиге наших солдат во время Великой Отечественной войны», - подчеркнула помощник начальника отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Самарской области капитан Евгения Артемьева.