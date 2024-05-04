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Яндекс, Сбер и VK не договорились о создании общей российской операционной системы для смартфонов

4 мая 2024 11:58
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Яндекс, Сбер и VK не смогли договориться о создании общей российской операционной системы для смартфонов

VK, Сбер и Яндекс не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы на базе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на собственной ОС.

По данным Коммерсанта, одной из причин стало то, что в реестр Минцифры в 2023 году уже вошли две независимые операционки на базе Android. Компании будут создавать свои независимые системы и включат их в реестр Минцифры.

В Яндексе сообщили, что основной упор сейчас делается на YaOS для смарт-телевизоров. В VK заверили, что не разрабатывают собственную ОС. В компании «Ядро» отказались от комментариев. В «Ред Софт» «Сбере» и Минцифры не ответили на запрос издания.

Источник «Ъ» считает, что ни у одной из компании не получится занять значимую долю на российском рынке, поскольку они не смогут составить конкуренцию Android, пишет Коммерсантъ.

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