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На улице ХХII Партсъезда — на участке от Солнечной до Ново-Садовой — ведется укладка нижнего слоя покрытия проезжей части.

Работы организованы в рамках реконструкции улицы ХХII Партсъезда. Отметим, что согласно проекту проезжую часть расширили с трех полос до четырех.

Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки транспорта будут разграничены разделительной полосой. Ее уже обустраивают — устанавливают бортовой камень, впоследствии на разделительной полосе сделают плиточное покрытие.