В Самаре продавец-консультант комиссионного магазина воровал деньги и тратил в казино

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В полицию за помощью обратился представитель одного из комиссионных магазинов, который сообщил, что сотрудниками компании обнаружено хищение денежных средств одним из сотрудников. Когда самостоятельные попытки вернуть недостачу в кассу оказались недейственными, руководство приняло решение обратиться в полицию за помощью. Согласно представленным документам общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 128 тысяч рублей.



Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников компании, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изъяли и изучили документацию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали продавца-консультанта – ранее не судимого 27-летнего жителя Самары.



Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, используя служебное положение, будучи материально ответственным лицом, в сентябре прошлого года вводя в заблуждение своих знакомых, использовал их документы для оформления сдачи в ломбард без выкупа различных товаров. Причем товары существовали только «на бумаге». Полученные денежные средства задержанный, с его слов, тратил на ставки в онлайн-казино.



В настоящее время Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждены пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».