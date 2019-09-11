В связи с ремонтом сетей канализации в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Мориса Тореза

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В связи с ремонтом сетей канализации в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Мориса Тореза

11 сентября 2019 18:34
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Работа автобусов маршрутов № 75 и 89 в указанный период будет организована по временной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту сетей канализации на территории города Самара в период с 08:30 12 сентября 2019 года до 17:00 13 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта по улице Мориса Тореза от улицы Авроры до переулка Строителей.

Работа автобусов маршрутов № 75 и 89 в указанный период будет организована по временной схеме.

Более подробно со схемой ограничения движения и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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