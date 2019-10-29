В сельском поселении Лопатино в рамках ремонта дороги построили тротуары и установили опоры освещения

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Во вторник, 29 октября, представители министерства транспорта и автомобильных дорог, подрядной организации, районной и сельской администрации, а также общественные контролеры провели инспекционный осмотр выполненных работ. Наличие организации общественного контроля является одним из обязательных условий реализации национального проекта.Сельское поселение Лопатино – одно из самых больших в Самарской области. Оно включает 8 населенных пунктов общей численностью населения 23 тысячи человек. Первоочередная задача, которая ставилась в рамках капитального ремонта дорог в Лопатино – обеспечить безопасность дорожного движенияжителей.«Региональная трасса «разрезает» село на две части и выходит на федеральные магистрали, поэтому интенсивность движения здесь высокая. В рамках капремонта на всем протяжении построены тротуары, появились опоры освещения, обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожныминеровностями, нанесена разметка термопластичными материалами. Ну, и, конечно, заменено дорожное полотно на проезжей части», - сообщилапредставитель областного минтранса Алла Корка.По словам главы поселения Владимира Жукова, жители ждали благоустройства дороги 15 лет. «Мечты сбылись. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, жителей услышали и включили ремонт дороги в перечень объектов национального проекта. Качество работ отличное, сроки ремонта полностью соблюдены. В ряде случаев жителям шли навстречу, например, при организации съездов от жилых домов, расположенных вдоль дороги», - отметил он.Ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость вовлечения граждан в реализацию национальных проектов. «Для каждого гражданина России цель национальных проектов очень проста: чтобы человек жил долго и счастливо».Жители сельского поселения Лопатино на отремонтированной региональной трассе чувствуют себя комфортно и безопасно. «Благодарю от всех жителей Лопатино за дороги, пешеходные тротуары и освещение. Сейчас стало проще и безопаснее пройти к социальным объектам – школам, детским садам, почте, банку. И по проезжей части ездить стало приятно», - говорит общественный контролер нацпроекта, житель села Лопатино Александр Неменьший.По словам главы Волжского района Евгения Макридина, в этом году сразу несколько дорог района отремонтированы в рамках нацпроекта.Отремонтированы участки дорог Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград и «Самара- Бугуруслан»-Петра Дубрава.«Нацпроект меняет облик района и губернии в целом. И к его реализации приковано пристальное внимание общественности: при появлении сомнений в качестве проводимых работ активисты обращались и к подрядчику, и к администрации, и напрямую в министерство», - подчеркнул Евгений Макридин.Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области отремонтировано 257 км дорог, в том числе 180 км региональных трасс, 60 км в Самаре и 17 км в Тольятти, передает пресс-служба облправительства.