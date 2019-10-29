Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В сельском поселении Лопатино в рамках ремонта дороги построили тротуары и установили опоры освещения
29
октября 2019
18:16
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В сельском поселении Лопатино Волжского района завершен капитальный ремонт двух региональных трасс «Самара-Большая Черниговка»-Лопатино и «Самара-Оренбург»-Лопатино» общей протяженностью 2,7 км. Дороги стали одними из первых объектов капитального ремонта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Во вторник, 29 октября, представители министерства транспорта и автомобильных дорог, подрядной организации, районной и сельской администрации, а также общественные контролеры провели инспекционный осмотр выполненных работ. Наличие организации общественного контроля является одним из обязательных условий реализации национального проекта.
Сельское поселение Лопатино – одно из самых больших в Самарской области. Оно включает 8 населенных пунктов общей численностью населения 23 тысячи человек. Первоочередная задача, которая ставилась в рамках капитального ремонта дорог в Лопатино – обеспечить безопасность дорожного движения
жителей.
«Региональная трасса «разрезает» село на две части и выходит на федеральные магистрали, поэтому интенсивность движения здесь высокая. В рамках капремонта на всем протяжении построены тротуары, появились опоры освещения, обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожными
неровностями, нанесена разметка термопластичными материалами. Ну, и, конечно, заменено дорожное полотно на проезжей части», - сообщила
представитель областного минтранса Алла Корка.
По словам главы поселения Владимира Жукова, жители ждали благоустройства дороги 15 лет. «Мечты сбылись. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, жителей услышали и включили ремонт дороги в перечень объектов национального проекта. Качество работ отличное, сроки ремонта полностью соблюдены. В ряде случаев жителям шли навстречу, например, при организации съездов от жилых домов, расположенных вдоль дороги», - отметил он.
Ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость вовлечения граждан в реализацию национальных проектов. «Для каждого гражданина России цель национальных проектов очень проста: чтобы человек жил долго и счастливо».
Жители сельского поселения Лопатино на отремонтированной региональной трассе чувствуют себя комфортно и безопасно. «Благодарю от всех жителей Лопатино за дороги, пешеходные тротуары и освещение. Сейчас стало проще и безопаснее пройти к социальным объектам – школам, детским садам, почте, банку. И по проезжей части ездить стало приятно», - говорит общественный контролер нацпроекта, житель села Лопатино Александр Неменьший.
По словам главы Волжского района Евгения Макридина, в этом году сразу несколько дорог района отремонтированы в рамках нацпроекта.
Отремонтированы участки дорог Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград и «Самара- Бугуруслан»-Петра Дубрава.
«Нацпроект меняет облик района и губернии в целом. И к его реализации приковано пристальное внимание общественности: при появлении сомнений в качестве проводимых работ активисты обращались и к подрядчику, и к администрации, и напрямую в министерство», - подчеркнул Евгений Макридин.
Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области отремонтировано 257 км дорог, в том числе 180 км региональных трасс, 60 км в Самаре и 17 км в Тольятти, передает пресс-служба облправительства.