В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением «Фестиваля цветов»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением «Фестиваля цветов»

23 августа 2019 19:50
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24 августа.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Фестиваля цветов» 24 августа 2019 года на территории города Самара будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по следующим участкам улиц:

- с 08:00 до 15:00 по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;

- с 08:00 до 23:00 по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;

- с 13:00 до 23:00 по улице Максима Горького от улицы Некрасовская до улицы Вилоновская.

Также в период с 20.00 23 августа до 23.00 24 августа 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по следующим участкам улиц:

- по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;

- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская.

Движение троллейбусов маршрутов № 6 (Губернский рынок – Грозненская) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) с 06:00 до 24:00 24 августа 2019 года будет отменено.

Работа автобусных маршрутов №№ 3, 5Д, 11, 17, 32, 36, 34, 48к, 48Д, 53, 80, 159, 168, 172, 199, 205, 207, 226 будет организована по временной схеме с 08:00 до 15:00 24 августа 2019 года.

Также маршруты автобусов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297 временно изменят схему движения с 15:00 до 23:00 24 августа 2019 года.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением фестиваля, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. 
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