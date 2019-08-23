Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением «Фестиваля цветов» 127



- с 08:00 до 15:00 по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;



- с 08:00 до 23:00 по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;



- с 13:00 до 23:00 по улице Максима Горького от улицы Некрасовская до улицы Вилоновская.



Также в период с 20.00 23 августа до 23.00 24 августа 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по следующим участкам улиц:



- по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;



- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская.



Движение троллейбусов маршрутов № 6 (Губернский рынок – Грозненская) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) с 06:00 до 24:00 24 августа 2019 года будет отменено.



Работа автобусных маршрутов №№ 3, 5Д, 11, 17, 32, 36, 34, 48к, 48Д, 53, 80, 159, 168, 172, 199, 205, 207, 226 будет организована по временной схеме с 08:00 до 15:00 24 августа 2019 года.



Также маршруты автобусов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297 временно изменят схему движения с 15:00 до 23:00 24 августа 2019 года.



Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в



Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением фестиваля, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Фестиваля цветов» 24 августа 2019 года на территории города Самара будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по следующим участкам улиц:- с 08:00 до 15:00 по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;- с 08:00 до 23:00 по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская;- с 13:00 до 23:00 по улице Максима Горького от улицы Некрасовская до улицы Вилоновская.Также в период с 20.00 23 августа до 23.00 24 августа 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств по следующим участкам улиц:- по улице Куйбышева от улицы Пионерская до улицы Венцека;- по улице Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновская.Движение троллейбусов маршрутов № 6 (Губернский рынок – Грозненская) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал) с 06:00 до 24:00 24 августа 2019 года будет отменено.Работа автобусных маршрутов №№ 3, 5Д, 11, 17, 32, 36, 34, 48к, 48Д, 53, 80, 159, 168, 172, 199, 205, 207, 226 будет организована по временной схеме с 08:00 до 15:00 24 августа 2019 года.Также маршруты автобусов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297 временно изменят схему движения с 15:00 до 23:00 24 августа 2019 года.Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением фестиваля, и заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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