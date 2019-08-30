В 2020 году продолжится ремонт дороги «Самара-Волгоград» сторону села Красноармейское

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Капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В четверг, 29 августа, общественники совместно с представителями отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области оценили качество ремонта дороги и ее безопасность для всех участников дорожного движения.«Работы по капремонту сейчас в завершающей стадии. В настоящее время уложены все конструктивные слои асфальтобетонного покрытия. Осталось нанести разметку, установить дорожные знаки и завершить строительство пешеходных тротуаров», — говорит начальник участка ООО «Самаратрансстрой»Напомним, что помимо замены дорожного полотна в селе Каменный Брод проектом предусмотрено строительство тротуаров, устройство улично-дорожного освещения, уширение проезжей части и устройство переходно-скоростных полос на подъездах к перекресткам, примыканиям и остановкам. Перед пешеходными переходами, расположенными в селе Каменный Брод, будут устроены шумовые полосы, установлены новые дорожные знаки и фермы для дублирования знаков «Пешеходный переход». По словам Михаила Панина, сдать в эксплуатацию дорогу планируется в середине сентября.«До ремонта безопасность дороги была на очень низком уровне. В ходе капитального ремонта появились элементы, которые повысят безопасность дорожного движения, – это освещение, пешеходные тротуары, выносные консоли для дублирования знаков «Пешеходный переход» и так далее. Объект полностью соответствует задачам нацпроекта по снижению количества мест концентрации ДТП и смертности на дорогах», — говорит координатор проекта «Безопасные дороги»Представители общественного контроля нацпроекта, из числа жителей района подчеркивают, что по качеству проводимого ремонта замечаний нет. «Мы постоянно следили за процессом капитального ремонта. По всем возникающим вопросам были на связи с подрядной организацией, вопросы, которые возникали у жителей, по ходе ремонта были решены. Испытываем чувство удовлетворенности и гордости, что у нас в районе появилась хорошая дорога, по которой не страшно ездить», — говорит общественный контролер нацпроектаВ ходе инспекции дороги специалистами отдела качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области отобраны пробы асфальтобетона на съездах для их проверки на соответствие нормативам. «В случае выявления некачественно выполненных работ министерством будет выдано предписание для их исправления, после этого мы снова возьмем пробы асфальта. В настоящее время лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги уже проведен, замечаний не выявлено», — говорит начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской областиОтметим, что в 2019 году общая протяженность ремонта трассы Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка составит 11,7 км. В настоящее время на участке ремонта протяженностью 5,6 км проведены работы по укладке нижнего слоя дорожной одежды.В 2020 году ремонт трассы продолжится. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется капитально отремонтировать участок дороги протяженностью 14,5 км от участка ремонта 2019 года до села Красноармейское.