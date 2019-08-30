Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В 2020 году продолжится ремонт дороги «Самара-Волгоград» сторону села Красноармейское
30
августа 2019
14:31
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В Красноармейском районе Самарской области завершается капитальный ремонт участка региональной трассы Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка протяженностью 6,1 км, проходящего по селу Каменный Брод. Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.
Капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В четверг, 29 августа, общественники совместно с представителями отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области оценили качество ремонта дороги и ее безопасность для всех участников дорожного движения.
«Работы по капремонту сейчас в завершающей стадии. В настоящее время уложены все конструктивные слои асфальтобетонного покрытия. Осталось нанести разметку, установить дорожные знаки и завершить строительство пешеходных тротуаров», — говорит начальник участка ООО «Самаратрансстрой» Михаил Панин.
Напомним, что помимо замены дорожного полотна в селе Каменный Брод проектом предусмотрено строительство тротуаров, устройство улично-дорожного освещения, уширение проезжей части и устройство переходно-скоростных полос на подъездах к перекресткам, примыканиям и остановкам. Перед пешеходными переходами, расположенными в селе Каменный Брод, будут устроены шумовые полосы, установлены новые дорожные знаки и фермы для дублирования знаков «Пешеходный переход». По словам Михаила Панина, сдать в эксплуатацию дорогу планируется в середине сентября.
«До ремонта безопасность дороги была на очень низком уровне. В ходе капитального ремонта появились элементы, которые повысят безопасность дорожного движения, – это освещение, пешеходные тротуары, выносные консоли для дублирования знаков «Пешеходный переход» и так далее. Объект полностью соответствует задачам нацпроекта по снижению количества мест концентрации ДТП и смертности на дорогах», — говорит координатор проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.
Представители общественного контроля нацпроекта, из числа жителей района подчеркивают, что по качеству проводимого ремонта замечаний нет. «Мы постоянно следили за процессом капитального ремонта. По всем возникающим вопросам были на связи с подрядной организацией, вопросы, которые возникали у жителей, по ходе ремонта были решены. Испытываем чувство удовлетворенности и гордости, что у нас в районе появилась хорошая дорога, по которой не страшно ездить», — говорит общественный контролер нацпроекта Александр Яковлев.
В ходе инспекции дороги специалистами отдела качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области отобраны пробы асфальтобетона на съездах для их проверки на соответствие нормативам. «В случае выявления некачественно выполненных работ министерством будет выдано предписание для их исправления, после этого мы снова возьмем пробы асфальта. В настоящее время лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия по основному ходу дороги уже проведен, замечаний не выявлено», — говорит начальник отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрий Панафенов.
Отметим, что в 2019 году общая протяженность ремонта трассы Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка составит 11,7 км. В настоящее время на участке ремонта протяженностью 5,6 км проведены работы по укладке нижнего слоя дорожной одежды.
В 2020 году ремонт трассы продолжится. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется капитально отремонтировать участок дороги протяженностью 14,5 км от участка ремонта 2019 года до села Красноармейское.