Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Тупиковый участок улицы Аксаковская делают проездным 220



Несмотря на то, что участок ремонта по ул. Аксаковская – самый маленький по протяженности по сравнению с соседними, также расположенными вблизи площади, ему уделяется повышенное внимание. Это обусловлено тем, что здесь предварительно требовалось выполнить значительный объем земляных работ недалеко от перекрестка улиц Мечникова и Ткачевская. Выемка грунта была необходима для устройства основания дороги. В результате ремонта станет проездным участок, который ранее был тупиковым (рядом с домом № 29 по ул. Урицкого было однослойное асфальтовое покрытие, а далее – узкая грунтовка и тупик). С одной стороны с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Ткачевская, далее – на ул. Новокрасноармейская, с другой стороны участок длиной 148 м соединен с ул. Урицкого. Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним. Предусмотрено 3 полосы: 2 – в одну сторону (в направлении «в город»), 1 – в обратном (в направлении к Крымской площади). Поскольку в районе площади организовано кольцевое движение, с ул. Урицкого на ул. Аксаковская запланирован правый поворот. С ул. Ткачевская на ул. Аксаковская предполагается наличие правого и левого поворотов. Будет разработана схема организации движения, обеспечивающая заезд и выезд на парковку возле здания суда. Ее обустройство также включено в перечень работ. Парковка площадью 4100 кв. м займет и часть ныне действующей проезжей части по ул. Мечникова (парковочное пространство будет вплотную примыкать к суду).



Проведут земляные работы для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории.



Полностью весь комплекс работ подрядчик намерен завершить до 30 сентября этого года.



В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%.



Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Общая стоимость ремонта - 132,26 млн. рублей.



С перечнем дорожных объектов, которые будут отремонтированы вблизи Крымской площади по нацпроекту, можно подробнее ознакомиться в





Фото: пресс-служба горадминистраци В Железнодорожном районе Самары продолжается комплексный ремонт участков улиц, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда. Благодаря тому, что подрядчик нарастил темпы работ и идет с опережением графика, общая готовность объектов протяженностью порядка 2,7 км составляет более 50%. В настоящее время дорожные специалисты трудятся на 7-ми улицах из 8-ми запланированных, которые должны быть приведены в порядок в срок до 30 сентября. Обновление идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Несмотря на то, что участок ремонта по ул. Аксаковская – самый маленький по протяженности по сравнению с соседними, также расположенными вблизи площади, ему уделяется повышенное внимание. Это обусловлено тем, что здесь предварительно требовалось выполнить значительный объем земляных работ недалеко от перекрестка улиц Мечникова и Ткачевская. Выемка грунта была необходима для устройства основания дороги. В результате ремонта станет проездным участок, который ранее был тупиковым (рядом с домом № 29 по ул. Урицкого было однослойное асфальтовое покрытие, а далее – узкая грунтовка и тупик). С одной стороны с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Ткачевская, далее – на ул. Новокрасноармейская, с другой стороны участок длиной 148 м соединен с ул. Урицкого. Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним. Предусмотрено 3 полосы: 2 – в одну сторону (в направлении «в город»), 1 – в обратном (в направлении к Крымской площади). Поскольку в районе площади организовано кольцевое движение, с ул. Урицкого на ул. Аксаковская запланирован правый поворот. С ул. Ткачевская на ул. Аксаковская предполагается наличие правого и левого поворотов. Будет разработана схема организации движения, обеспечивающая заезд и выезд на парковку возле здания суда. Ее обустройство также включено в перечень работ. Парковка площадью 4100 кв. м займет и часть ныне действующей проезжей части по ул. Мечникова (парковочное пространство будет вплотную примыкать к суду).Проведут земляные работы для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории.Полностью весь комплекс работ подрядчик намерен завершить до 30 сентября этого года.В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%.Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Общая стоимость ремонта - 132,26 млн. рублей.С перечнем дорожных объектов, которые будут отремонтированы вблизи Крымской площади по нацпроекту, можно подробнее ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци Версия для печати

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