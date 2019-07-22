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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Тупиковый участок улицы Аксаковская делают проездным

22 июля 2019 16:20
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В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%.
В Железнодорожном районе Самары продолжается комплексный ремонт участков улиц, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда. Благодаря тому, что подрядчик нарастил темпы работ и идет с опережением графика, общая готовность объектов протяженностью порядка 2,7 км составляет более 50%. В настоящее время дорожные специалисты трудятся на 7-ми улицах из 8-ми запланированных, которые должны быть приведены в порядок в срок до 30 сентября. Обновление идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Несмотря на то, что участок ремонта по ул. Аксаковская – самый маленький по протяженности по сравнению с соседними, также расположенными вблизи площади, ему уделяется повышенное внимание. Это обусловлено тем, что здесь предварительно требовалось выполнить значительный объем земляных работ недалеко от перекрестка улиц Мечникова и Ткачевская. Выемка грунта была необходима для устройства основания дороги. В результате ремонта станет проездным участок, который ранее был тупиковым (рядом с домом № 29 по ул. Урицкого было однослойное асфальтовое покрытие, а далее – узкая грунтовка и тупик). С одной стороны с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Ткачевская, далее – на ул. Новокрасноармейская, с другой стороны участок длиной 148 м соединен с ул. Урицкого. Запустить движение планируется до середины августа: оно будет полноценным, двусторонним. Предусмотрено 3 полосы: 2 – в одну сторону (в направлении «в город»), 1 – в обратном (в направлении к Крымской площади). Поскольку в районе площади организовано кольцевое движение, с ул. Урицкого на ул. Аксаковская запланирован правый поворот. С ул. Ткачевская на ул. Аксаковская предполагается наличие правого и левого поворотов. Будет разработана схема организации движения, обеспечивающая заезд и выезд на парковку возле здания суда. Ее обустройство также включено в перечень работ. Парковка площадью 4100 кв. м займет и часть ныне действующей проезжей части по ул. Мечникова (парковочное пространство будет вплотную примыкать к суду).

Проведут земляные работы для устройства тротуаров, газонов и благоустройства прилегающей территории.

Полностью весь комплекс работ подрядчик намерен завершить до 30 сентября этого года.

В целом комплексный ремонт дорог, примыкающих к Крымской площади, выполнен более чем на 50%. 

Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Общая стоимость ремонта - 132,26 млн. рублей.

С перечнем дорожных объектов, которые будут отремонтированы вблизи Крымской площади по нацпроекту, можно подробнее ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистраци
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