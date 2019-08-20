Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников
20
августа 2019
14:53
87
Документ направлен на повышение уровня безопасности на дорожной сети и является частью комплекса мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект Концепции опубликован для общественного обсуждения, 21 августа завершится его независимая антикоррупционная экспертиза.
Документ сформирован при взаимодействии Минпромторга России и Минтранса России. Министерство транспорта Российской Федерации приняло активное участие в его разработке. По поручению ведомства ФАУ «РосдорНИИ» как общеотраслевой центр компетенций, созданный для реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе с применением интеллектуальных систем для высокоавтоматизированных транспортных средств, провел работу по подготовке проекта Концепции.
Данные процессы — очередные шаги к цифровизации отрасли. Они направлены на повышение безопасности использования транспортной инфраструктуры, создание на ее основе новых сервисов и услуг для потребителей.
Среди мер, которые окажут серьезное влияние на аварийность, — снижение роли человеческого фактора. Это автомобили, оборудованные различными системами помощи водителю, и высокоавтоматизированные беспилотные транспортные средства.
Для содействия развитию инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, и выработки общей политики в данной сфере как раз и сформирован проект Концепции.
Документ разработан в соответствии с целями и задачами, установленными указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024». Ключевые принципы концепции: снижение до минимума вероятности возникновения ДТП; обеспечение защиты от вероятных террористических атак, предпринимаемых с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), от кибератак и от намеренной дестабилизации дорожного движения посредством использования ВАТС.
Также в Концепции рассмотрены наиболее важные и резонансные вопросы, в частности, рекомендации по безопасному функционированию высокоавтоматизированных транспортных средств; основные требования к дорожно-транспортной инфраструктуре, необходимой для движения ВАТС; перспективные сферы использования беспилотных и подключенных транспортных средств; социально-экономическая эффективность внедрения высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств, передает пресс-служба облправительства.