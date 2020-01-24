Контрактация объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года завершена на 99%

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Контрактация объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года завершена на 99%

24 января 2020 16:48
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Задача приступить к заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена Дмитрием Азаровым.
Контрактация объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, 2020 года должна быть завершена до 1 марта. Такая задача была поставлена 23 января министром транспорта РФ Евгением Дитрихом на первом в текущем году всероссийском селекторном совещании, посвященном реализации нацпроекта. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми региональными проектными командами.

«Необходимо максимально сконцентрировать усилия на заключении контрактов по объектам дорожных работ в текущем году. Наша цель — до марта провести торги по всем объектам. Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период – на 3 и даже 6 лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов», — подчеркнул Евгений Дитрих.

В настоящее время контрактация объектов нацпроекта в регионе завершена на 99%. Задача приступить к заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, в рамках нацпроекта в Самарской области будет отремонтировано 244,6 км автомобильных дорог, в том числе на 183,2 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 17,6 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит более 7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлено городскому округу Самаре и 700 млн рублей – Тольятти.

«Зная предстоящий объем работ, подрядные организации смогут максимально подготовиться к проведению основных дорожных работ — закупить необходимые материалы, подготовить площадки, грамотно рассчитать объемы и график проведения работ, и с началом дорожного сезона без задержек приступить к реализации нацпроекта. А на капиталоемких объектах работы, не связанные с сезонностью, уже стартовали», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Помимо приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и их обеспечения техническими средствами безопасности дорожного движения одним из приоритетных направлений нацпроекта в Самарской области в 2020 году станет реализация капиталоемких проектов.

В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства автомобильной дороги в рамках реализации проекта второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» в Куйбышевском районе Самары и строительства моста через реку Сок на автомобильной дороге Волжский-Курумоч-Урал. Также в 2019 году дорожники приступили к работам по реконструкции участка трассы Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе и Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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