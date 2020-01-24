Контрактация объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года завершена на 99%

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Контрактация объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны, 2020 года должна быть завершена до 1 марта. Такая задача была поставлена 23 января министром транспорта РФна первом в текущем году всероссийском селекторном совещании, посвященном реализации нацпроекта. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми региональными проектными командами.«Необходимо максимально сконцентрировать усилия на заключении контрактов по объектам дорожных работ в текущем году. Наша цель — до марта провести торги по всем объектам. Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период – на 3 и даже 6 лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов», — подчеркнул Евгений Дитрих.В настоящее время контрактация объектов нацпроекта в регионе завершена на 99%. Задача приступить к заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов на объекты нацпроекта 2020 года была поставлена губернатором Самарской областиНапомним, в рамках нацпроекта в Самарской области будет отремонтировано 244,6 км автомобильных дорог, в том числе на 183,2 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 17,6 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит более 7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлено городскому округу Самаре и 700 млн рублей – Тольятти.«Зная предстоящий объем работ, подрядные организации смогут максимально подготовиться к проведению основных дорожных работ — закупить необходимые материалы, подготовить площадки, грамотно рассчитать объемы и график проведения работ, и с началом дорожного сезона без задержек приступить к реализации нацпроекта. А на капиталоемких объектах работы, не связанные с сезонностью, уже стартовали», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областиПомимо приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и их обеспечения техническими средствами безопасности дорожного движения одним из приоритетных направлений нацпроекта в Самарской области в 2020 году станет реализация капиталоемких проектов.В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства автомобильной дороги в рамках реализации проекта второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» в Куйбышевском районе Самары и строительства моста через реку Сок на автомобильной дороге Волжский-Курумоч-Урал. Также в 2019 году дорожники приступили к работам по реконструкции участка трассы Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе и Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства.