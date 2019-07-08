Дорожники завершили ремонт 44 участков дорог в Самаре и области

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Дорожники завершили ремонт 44 участков дорог в Самаре и области

8 июля 2019 15:35
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В 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.
Дорожные работы в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 30%. Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.

На эти цели направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,26 млрд рублей – средства федерального бюджета. «Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог», — подчеркивает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящее время дорожники завершили работы на 44 участках автодорог, в том числе на 40 дорогах в Самаре общей протяженностью 36,5 км и 4-х дорогах регионального значения общей протяженностью 18,9 км.

Готовы к приемке и сдаче в эксплуатацию участки дорог в Самаре по улицам Речная, Дзержинского, Тухачевского, Фрунзе, Краснодонская, Гастелло, Калинина, Воронежская, Нагорная, Отважная и другие.

На региональной сети завершены работы на участках трасс «Урал» -Новосемейкино в Красноярском районе, Борма-Кошки-Погрузная в Кошкинском районе, «Урал»-Челно-Вершины-Суходол» в Сергиевском районе и Похвистнево-Клявлино в Камышлинском районе.

Активно ведутся работы по ремонту 48 участков автомобильных дорог. Близки к завершению работы на Заводском шоссе в Самаре, региональных дорогах Челно-Вершины-Каменный Брод в Челно-Вершинском районе, «Урал»-Челно-Вершины-Шентала в Шенталинском районе, Большая Черниговка-Краснооктябрьский в Большечерниговском районе.

В официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/bkadsamarobl размещен видеоролик о ходе проведения дорожных работ.

В ходе ремонта дорог особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. «Мы себе поставили очень жесткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза», — говорит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Так, одним из приоритетных направлений является обновление региональных участков трасс, проходящих через населенные пункты. Ремонт дорог ведется в населенных пунктах Лопатино Красноярского района, Стройкерамика и Петра-Дубрава Волжского района, Каменный Брод Красноармейского района, Пестравка Пестравского района, Большая Черниговка Большечерниговского района, Старопохвистнево Похвистневского района. Помимо ремонта дорожного полотна на этих участках будут выполнены работы по установке опор освещения, строительству тротуаров, устройству дополнительных технических средств безопасности дорожного движения (искусственные дорожные неровности, светофорные объекты), передает пресс-служба облправительства.
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