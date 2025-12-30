Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

У клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» еще осталось два дня для того, чтобы принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!»

Для этого необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счёт 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».