Новый руководитель обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.
Сергей Абрамов возглавил Управление Росгвардии по Самарской области
выпускник центра «Феникс» и ветераны СВО подарили детям новогодний праздник
Современные условия для жителей Куйбышевского района: в больнице № 10 завершен ремонт терапевтического отделения
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет
Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

141
У клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» еще осталось два дня для того, чтобы принять участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!»

Для этого необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счёт 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.

Подробнее об акции «В Новый год – без долгов!» можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«ЭнергосбыТ Плюс» подал иск в суд, чтобы защитить интересы жителей ТСН «Город мира»
30 декабря 2025, 12:39
Кроме того, тепловые сети, находящиеся в обслуживании организации, до сих пор не прошли процедуру ввода в эксплуатацию и не получили разрешения Ростехнадзора. ЖКХ
214
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
23 декабря 2025, 17:44
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего... ЖКХ
859
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава».
22 декабря 2025, 19:25
Также ряд сотрудников отмечен за активное участие в подготовке и проведении 13-го международного форума «Россия – спортивная держава». ЖКХ
720

Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
122
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
157
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
195
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
305
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
366
