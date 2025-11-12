Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла

100

В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. В результате специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» не могут учитывать данные этих счётчиков при формировании начислений за горячую воду.

Из-за отсутствия объективных данных энергетики вынуждены выставлять квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий – это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов – утверждённые нормативы потребления. Это приводит к убыткам для клиентов.

Причины сложившейся ситуации могут быть самые разные – от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания счётчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/. Для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку на электронную почту: samara@esplus.ru.