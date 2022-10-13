Все дома 26 квартала в Тольятти подключены к централизованному отоплению

130

В Центральном районе Тольятти прошло рабочее совещание о ходе перекладки тепловых сетей 26 квартала. В выездном мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Тольятти - глава Администрации Центрального района Евгений Гришин, технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев, представители подрядной и обслуживающей организации.

Замена подземных теплосетевых коммуникаций в 26 квартале Центрального района стала одной из крупнейших работ в рамках подготовки города к зиме. В общей сложности здесь завершается обновление 18 км 467 метров коммуникаций различного диаметра, подходит к финалу монтаж 56 тепловых камер и 396 единиц запорной арматуры. Столь масштабное обновление выполняется на этом участке впервые!

На данный момент на объекте завершается монтаж основной распределительной сети. Ремонт выполняется без выходных с увеличенной продолжительностью трудовой смены, где задействовано 76 специалистов, включая 24 сварщиков. Проведение работ не влияет на подачу теплоносителя горожанам.

«Я не вижу опасений в части обеспечения отоплением жилого фонда 26 квартала. Сегодня в ходе выездного совещания представители подрядной организации и управляющей компании подтвердили готовность инфраструктуры к отопсезону», - подвел итог Евгений Гришин.

Участники встречи также отметили использование Тольяттинскими теплосетями при перекладке самых современных технологий, включая изоляционные материалы, что обеспечивает надежное теплоснабжение 26 квартала на несколько десятилетий вперед. После завершения монтажных работ будет полностью восстановлено благоустройство, включая малые архитектурные формы (детские горки и качели, лавочки и прочее).