Больше 34 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

До 31 декабря жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут присоединиться к акции «В Новый год – без долгов!» от «ЭнергосбыТ Плюс». На данный момент её уже поддержали свыше 34 тысяч жителей региона - клиентов энергокомпании, которые оплатили более 187 миллионов рублей накопившихся долгов за ЖКХ.

Для участия в акции клиентам необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счёт 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.