Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Самары

191

На ул. Гагарина будут проводиться профилактические работы с отключением воды в домах.

На ул. Гагарина запланированы масштабные профилактические работы на сетях холодного водоснабжения: 5 сентября специалисты «РКС-Самара» будут менять сразу несколько задвижек разного диаметра и пожарный гидрант. Технические условия участка таковы, что для проведения работ придётся отключить холодное водоснабжение в прилегающих домах.

Список адресов:

ул. Тухачевского, 80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 165, 171, 173, 183, 185, 201Б, 219, 222, 226, 224;

ул. Киевская, 13, 15, 15А, 15Б;

пр. Карла Маркса, 49, 55, 59, 59А, 122, 124, 126, 126А, 128, 130, 132, 134, 163;

ул. Дачная, 10А, 10Бк1;

ч/с ул. Первая Белорецкая, 142-185;

ч/с ул. Сакко и Ванцетти, 20-56;

ч/с ул. Временная, 1-45;

ч/с ул. 2-я Новая, 1, 2А-22;

ч/с ул. Московская, 58-91;

ул. Лунная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Городское кладбище, ч/с;

ул. Пролетарская, 167, 169, 169А, 171, 173, 175, 177А, 177;

ул. Магнитогорская, 4, 6, 6А, 8;

ул. Тверская, 200;

ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 2/3, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14;

ул. Аксаковская, 167, 169, 169А, 171

Ориентировочное время проведения ремонта: с 10:00 5 сентября до 6:00 6 сентября . Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой вода бойлерами, адреса расстановки будут меняться в течение дня, их можно будет уточнить в диспетчерской ресурсной организации по телефонам 334-75-12 и 207-87-87.

Профилактические работы на сетях ХВС направлены на повышение надёжности системы водоснабжения, обновлённая запорная арматура в случае технологических отказов позволит делать переключения и значительно сократить список отключаемых домов в будущем.