Я нашел ошибку
Главные новости:
Это конкурс на лучший спортивный проект.
Детей и подростков из Самары приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Займись спортом!»
В ходе мероприятия проверяющие провели опрос общественного мнения.
«Гражданский мониторинг»: проверили отдел полиции У МВД Тольятти
Транспорт движется по новой схеме.
В зоне метростроя в Самаре ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации
Гостей и жителей Самарской области приглашают на мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели
Условия для развития высокотехнологических и инновационных проектов создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
Такие мероприятия на аварийно–опасных участках автодорог будут проводиться и в дальнейшем.
Госавтоинспекторы региона ведут контроль за дорожным движением с использованием квадрокоптера
За три месяца в Самарский филиал Госфонда обратились более 2 тысяч человек – ветераны СВО и их семьи.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу с ранением добраться домой после госпиталя
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.34
0.01
EUR 104.61
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Самары

4 сентября 2023 12:29
191
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов

На ул. Гагарина будут проводиться профилактические работы с отключением воды в домах.

На ул. Гагарина запланированы масштабные профилактические работы на сетях холодного водоснабжения: 5 сентября специалисты «РКС-Самара» будут менять сразу несколько задвижек разного диаметра и пожарный гидрант. Технические условия участка таковы, что для проведения работ придётся отключить холодное водоснабжение в прилегающих домах.

Список адресов:

ул. Тухачевского, 80, 82, 84, 88, 90, 151, 157, 165, 171, 173, 183, 185, 201Б, 219, 222, 226, 224;

ул. Киевская, 13, 15, 15А, 15Б;

пр. Карла Маркса, 49, 55, 59, 59А, 122, 124, 126, 126А, 128, 130, 132, 134, 163;

ул. Дачная, 10А, 10Бк1;

ч/с ул. Первая Белорецкая, 142-185;

ч/с ул. Сакко и Ванцетти, 20-56;

ч/с ул. Временная, 1-45;

ч/с ул. 2-я Новая, 1, 2А-22;

ч/с ул. Московская, 58-91;

ул. Лунная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Городское кладбище, ч/с;

ул. Пролетарская, 167, 169, 169А, 171, 173, 175, 177А, 177;

ул. Магнитогорская, 4, 6, 6А, 8;

ул. Тверская, 200;

ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 2/3, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14;

ул. Аксаковская, 167, 169, 169А, 171

Ориентировочное время проведения ремонта: с 10:00 5 сентября до 6:00 6 сентября. Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой вода бойлерами, адреса расстановки будут меняться в течение дня, их можно будет уточнить в диспетчерской ресурсной организации по телефонам 334-75-12 и 207-87-87.

Профилактические работы на сетях ХВС направлены на повышение надёжности системы водоснабжения, обновлённая запорная арматура в случае технологических отказов позволит делать переключения и значительно сократить список отключаемых домов в  будущем. 

 

Теги: В центре внимания РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
26 апреля 2023, 10:37
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
На время ремонта холодное водоснабжение будет отключено в пос. Мехзавод, мкр. Крутые Ключи, мкр. Кошелев-парк и ЖК «Новая Самара». ЖКХ
2859
произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
05 апреля 2023, 09:48
Произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе  в районе улицы Красный Кряжок в Куйбышевском районе
Из-за ремонта коллектора необходимо сократить пользование канализацией. ЖКХ
2977
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
06 февраля 2023, 13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
Первый этап провели среди УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК, которые к началу нового года не имели долгов за холодную воду и канализацию и внесли аванс за декабрь. ЖКХ
3110

В центре внимания
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов
4 сентября 2023  12:29
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Самары
190
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
4 сентября 2023  11:12
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
254
в Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
4 сентября 2023  11:02
В Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
206
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
4 сентября 2023  09:41
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
252
Выставка  собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов РФ, а также Республики Беларусь.
3 сентября 2023  18:34
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка дает мощнейший импульс развитию сельского хозяйства»
2179
Весь список