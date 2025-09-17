Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области

106

С наступлением сентября температура воздуха в Самарской области заметно снизилась, особенно по ночам, когда столбики термометров приближаются к нулю. Жители все чаще стали задаваться вопросом: когда начнется отопительный сезон? Насколько регион готов к зиме и когда в дома начнет поступать тепло, в эфире радио «КП-Самара» рассказал руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

- Изменились ли требования к подготовке к отопительному периоду?

- Требования остались без изменений. Единственное, в этом году изменился порядок подготовки к отопительному сезону. Вышел новый указ, который определил правила обеспечения готовности к отопительному сезону. И тут возник ряд вопросов, как исполнять эти правила. Есть определенные требования, которые предъявляет ресурсноснабжающая организация к подготовке паспортов готовности. Дом готов к отопительному сезону, если подписаны акт и паспорт готовности дома. Здесь были определенные сложности между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, но на сегодняшний день они решены.

- Сколько в Самарской области подписанных паспортов готовности?

- Если говорить о цифрах, то на 11 сентября: жилищный фонд – 85% домов, котельные – 87%, теплосети – 94%, медучреждения – 31%, образование – 80%, соцзащита – 90%, культура – 82%. Эти цифры говорят о юридической готовности помещений, если говорить о физическом состоянии, то они выше. В ближайшее время цифры физической и юридической готовности сравняются. После 15 сентября Государственная жилищная инспекция начинает массовую проверку тех домов, которые еще не готовы к отопительному периоду. Она проверит и выяснит причины, чтобы обязательно довести все дома до готовности.

- С какими трудностями приходится сталкиваться при подготовке к отопительному периоду?

- Если говорить о многоквартирных домах, то первая проблема, с которой нам приходится сталкиваться, - наличие специалистов. Дом нужно не просто подключить, но и отрегулировать систему теплоснабжения в нем. Сейчас такие дома, что регулировка этой системы достаточно сложный процесс, и не каждый слесарь может это сделать. И вот здесь возникает проблема, что дома подключены, а регулировка системы не идеальна.

И эта проблема возникает из года в год, потому что необходимо время управляющей компании, чтобы отрегулировать эту систему. Тем более есть такие собственники, которые нарушают эту систему у себя в квартире, и из-за этого возникают проблемы с балансировкой системы. Для этого нужен грамотный специалист и время. После того, как будет запущено отопление в МКД, дом нужно ввести в рабочий процесс. Будут телефоны горячей линии по вопросам отопления.

На сегодняшний день для ликвидации аварий на объектах ЖКХ созданы 993 аварийные бригады. Такое большое количество необходимо в первые дни запуска тепла. Очень большое внимание уделяется резервным сетям, если где-то возникает авария, то есть возможность переключиться на них.

- Когда начинается подготовка к отопительному сезону?

- Работа к отопительному сезону началась 16 апреля. То есть заканчивается предыдущий сезон, и управляющие организации, органы местного самоуправления начинают готовиться к будущему сезону. К этому времени они должны разработать план подготовки и в соответствии с ним весь летний период реализовывать все мероприятия.

- Где жители могут получить информацию о коэффициенте готовности дома к отопительному сезону? И от чего зависит этот коэффициент?

- С этого года впервые готовность дома к отопительному сезону определяется коэффициентом. 1 – это максимум, меньше 0,8 – дом не готов, от 0,8 до 0,9 – дом готов условно, 0,9 и выше – дом готов к началу отопительного сезона. Есть оценочный лист, куда вносят все мероприятия, которые управляющая организация должна выполнить в доме. И вот по каждому из этих пунктов идет проверка, и каждый пункт дает долю, которая потом складывается и дает коэффициент. Эти цифры зависят от того, как УК выполняют или не выполняют свои обязанности. На сайте теплоснабжающей компании есть адреса, где показаны коэффициенты домов. Жители могут посмотреть там свой дом. Итоговые цифры обновляются каждый четверг.

- Как жильцам подготовиться к получению тепла?

- Если у человека пластиковые окна, то нужно перевести их в зимний период, чтобы тепло не выдувало. Следует утеплить входные двери. Батареи в летний период необходимо промыть от скопившейся грязи. И не нужно нарушать систему теплоснабжения в квартире. К примеру, некоторые жильцы убирают лоджию, из-за чего соседи могут почувствовать холод в своем доме.

Напомним, в 2024 году старт отопительного сезона был дан в Самаре 25 сентября. Первыми к теплу начали подключать социальные объекты, затем жилые дома, а после – все остальные помещения. То есть процесс этот происходит поэтапно. И так каждый год. В 2025-м все МКД должны подготовить к новому отопительному периоду до 1 октября.