В связи с погодными условиями ПАО «Т-плюс» повышает температуру сетевой воды

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В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ПАО «Т-плюс» планируется повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 115 градусов Цельсия.

Энергетики убедительно просят жителей максимально осторожно обращаться с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых. Во избежание ситуаций, когда в краны жильцов многоквартирных домов поступает горячая вода излишней температуры, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и иным обслуживающим организациям рекомендуется проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения. В случае неисправности, это оборудование необходимо оперативно привести в нормативное состояние.

По информации синоптиков, на этой неделе минимальная температура наружного воздуха ожидает жителей Самарской области с 23 на 24 декабря. Она достигнет – 22 градусов Цельсия. К выходным в регионе снова потеплеет до – 6 градусов Цельсия в дневное время и – 12 градусов в ночное.

Фото: администрация Самары