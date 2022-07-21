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В Студёном овраге построили насосную станцию, которая будет перекачивать волжскую воду в Управленческий

21 июля 2022 10:24
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В Студёном овраге построили насосную станцию, которая будет перекачивать волжскую воду в Управленческий

Здание насосной станции для двух водоводов д-600 в Студёном овраге построено, работы перешли в завершающую стадию. Именно отсюда в посёлок Управленческий пойдёт мягкая волжская вода. Сейчас два водовода тянут от ул. С.Лазо вдоль Волжского шоссе, там же строятся резервуары чистой воды.

Насосная станция на территории НФС-2 – это буквально «сердце», которое мощными агрегатами будет перекачивать волжскую воду по новым «артериям» -водоводам в Управленческий. Сейчас посёлок, хоть и ближе всех к Волге, снабжается водой из подземных источников, которая имеет повышенную минерализацию и жёсткость. 

Благодаря совместной работе городской администрации и ресурсоснабжающего предприятия в рамках государственно-частного партнёрства удалось начать большое строительство, то, чего ждут 40 000 жителей Красноглинского района – мягкую волжскую воду в каждый дом. На все работы по инвестиционной программе «РКС-Самара» направлено почти 1,2 млрд рублей.

На сегодня на территории НФС-2 завершили строительство самого здания станции, провели внешнюю отделку. Внутри помещения установили насосное оборудование, провели электричество и смонтировали систему отопления. В ближайшее время проведут внутреннюю отделку, а также благоустройство участка. 

Теги: РКС-Самара

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