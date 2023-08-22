В Самарской области завершается прием заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»

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До 31 августа Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от управляющих компаний и товариществ собственников жилья заявки на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Заявления принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Отметим, что что с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/ .

«Технические мероприятия, необходимые для подготовки жилого фонда к зиме, хорошо известны всем УК и ТСЖ региона. Энергокомпания ежегодно весной направляет полный их перечень в адрес обслуживающих организаций в качестве рекомендаций по подготовке к новому отопительному сезону», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.