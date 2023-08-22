Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Росгвардии СО напоминает об ограничительных мероприятиях в сфере оборота оружия
Во время подземной экскурсии из-за ливня погибли восемь человек, трое из них — дети. Поисковую операцию завершили.
В Москве нашли тела всех участников экскурсии по коллекторам
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.14
0.74
EUR 102.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области завершается прием заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»

22 августа 2023 09:51
156
В Самарской области завершается прием заявок на участие в акции «Лучшая жилищная организация»

До 31 августа Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от управляющих компаний и товариществ собственников жилья заявки на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Заявления принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. Отметим, что что с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«Технические мероприятия, необходимые для подготовки жилого фонда к зиме, хорошо известны всем УК и ТСЖ региона. Энергокомпания ежегодно весной направляет полный их перечень в адрес обслуживающих организаций в качестве рекомендаций по подготовке к новому отопительному сезону», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в ноябре 2023 года. По итогам 10 лучших УК и ТСЖ получат сертификат на установку парковых качелей. Подробнее узнать об акции «Лучшая жилищная организация» можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/

 

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений.
21 августа 2023, 16:28
В Новокуйбышевске завершена перекладка участка теплосети по улице Белинского
Работы повысят качество и надежность теплоснабжения почти 300 объектов города, в том числе 222 многоквартирных домов и 22 социальных учреждений. ЖКХ
365
В Самарской области начался период передачи показаний приборов учета
21 августа 2023, 10:35
В Самарской области начался период передачи показаний приборов учета
Сделать это удобнее с помощью дистанционных сервисов. ЖКХ
393
«Т Плюс» провела уроки экологии на фестивале «Протока»
14 августа 2023, 13:42
«Т Плюс» провела уроки экологии на фестивале «Протока»
На протяжении двух дней каждый желающий мог своими руками смастерить фигурку одной из пород рыб, которые водятся в бассейне реки Волги. ЖКХ
662

  • Услуги по доставке
В центре внимания
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
257
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
104
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
128
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
22 августа 2023  10:59
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
177
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
22 августа 2023  10:55
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
180
Весь список