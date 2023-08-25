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В Самарской области завершается период передачи показаний приборов учета

25 августа 2023 09:58
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В Самарской области завершается период передачи показаний приборов учета

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что остался один день для передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения. От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для удобства клиентов энергокомпании открыты следующие онлайн-каналы для передачи этой информации:

- через Личный кабинет клиента на сайте https://samara.esplus.ru (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и https://lk.kvp24.ru/login (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по телефонам в городах присутствия:

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Напомним, что энергокомпания ожидает данные приборов учета горячего водоснабжения своих клиентов до 25 числа каждого месяца.

 

Теги: Т ПЛЮС

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