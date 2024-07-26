Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей
Тольяттинец ввел в заблуждение своего знакомого и получил от него свыше 70 000 рублей
В России спрос на сотрудников в сфере моды за год вырос почти в 2 раз
В России спрос на сотрудников в сфере моды за год вырос почти в 2 раза
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами Самарской области пресечено около 1 180 правонарушений
С начала 2024 года на маршрутах патрулирования росгвардейцами Самарской области пресечено около 1 180 правонарушений
Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%
Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме
В Чапаевске сожгли два очага конопли
В Чапаевске сожгли два очага конопли
Администрация Самары призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации
Администрация Самары призывает жителей соблюдать правила безопасного поведения при возникновении антитеррористической ситуации
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.41
-1.14
EUR 93.17
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме

26 июля 2024 10:42
82
«ЭнергосбыТ Плюс» назвал УК Самарской области с самой низкой готовностью жилфонда к зиме

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» назвал 55 обслуживающих организаций региона, демонстрирующих низкие темпы подготовки к зиме. Речь идет о невыполнении целого комплекса технических мероприятий, влияющих на общую готовность многоквартирных домов (МКД) к приему тепловой энергии.

Так, в рамках подготовки к зиме в обязанности УК и ТСЖ входят промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления, опрессовка теплового узла, установка дроссельных устройств и регуляторов температуры на линии ГВС, обеспечение работоспособности общедомовых приборов учета тепла и многое другое. Список рекомендаций для подготовки к ОЗП энергосбытовая организация ежегодно направляет в адрес управляющих компаний региона.

«От выполнения всех технических требований зависит качественное теплоснабжение жилых домов в отопительный период. Те организации, которые сегодня игнорируют выполнение обязательных подготовительных мероприятий, ставят под угрозу комфорт своих жильцов ближайшей зимой», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Обслуживающие организации объектов категории МКД с низким уровнем подготовки к ОЗП 2024-2025 гг.:

Самара

ООО «Первая Объединённая УК», УК «Квазар», АО «ПЖРТ Промышленного района», Ассоциация «Самарское Региональное Содружество Товариществ Собственников Жилья», МП г.о.Самара «Жилсервис», ООО «Азбука быта Самара», ООО «Нова», ООО «ПЖРТ Октябрьского района», ООО «Региональный ЖКХ-Сервис», ООО «Успех», ООО «ЖКУ Легион», УК «Аурус», УК «Грас», УК «Индустрия», УК «Октябрьская», УК «Олимп», ООО «РЭУ-3», ООО «ЖилСтройКом», ООО «Коммунресурс», ООО «Управляющая компания «Фридом», УК «Оникс», ООО Центр обслуживания МКД и нежилого фонда «ТОР 63», ООО «Аварийно-Диспетчерская служба», УК «Арсенал», УК «Коммунсервис», ООО «Ника», УК «Позитив», УК «Стабильность», ООО «Коммунальное предприятие Чайка», УК Атмосфера, УК «Союз-МКД», УК «Диола», ООО «Формат», УК «Доверие», УК «Специалист», УК «БАРС», ООО «Пугачевский», УК «Профессионал», УК «Гермес-Поволжье», УЖКК «Электрощит», ООО «Стрит-2», ООО «Мегаполис Комфорт», ЖСК «Восток», ООО «Технострой», ООО «ДЭЗ», УК «Синергия»;

 

Тольятти

УО «Жилстройэксплуатация», ООО «ЖИЛГРАД», ООО «ДЖКХ»;

 

Сызрань

УК «Пять Стихий», УК «Смартхоум», УК «Оникс»;

 

Новокуйбышевск

ООО «Аврора», ООО «Новоградсервис», АО «ЖУК».

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов.
25 июля 2024, 18:10
В Тольятти обсудили ход подготовки к отопительному сезону
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов. ЖКХ
339
В этой связи с 26 июля по 9 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в трех многоквартирных жилых домах.
25 июля 2024, 17:05
«Т Плюс» отремонтирует участок теплосети на ул. Коммунистической в Сызрани
В этой связи с 26 июля по 9 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в трех многоквартирных жилых домах. ЖКХ
342
В Самарской области свыше 1 тысячи многоквартирных домов перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления
25 июля 2024, 10:20
В Самарской области свыше 1 тысячи многоквартирных домов перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления
В общей сложности сегодня данный способ оплаты услуги отопления поддержали собственники жилья в 1039 МКД региона. ЖКХ
318

В центре внимания
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
72
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
103
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
916
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
313
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
395
Весь список