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Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок тепловой сети по ул. Мичурина. В этой связи с 27 июля по 3 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова.

Дефект, требующий замены трубопровода, был выявлен с помощью робота-диагноста. Этот телеуправляемый комплекс погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Благодаря данному способу диагностики удалось определить критическое утончение стенки трубы на участке теплотрассы непосредственно под автомобильной дорогой.

В результате энергетики обновят 70 метров теплосети в двухтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных домов.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!