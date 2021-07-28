В Самаре задержан очередной похититель крышек колодцев

38

В понедельник, 26 июля, в диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступил звонок от жителей улицы Караванной. Они сообщили, что заметили человека, снимающего крышки с колодцев. Информация была передана в службу экономической безопасности компании, представители которой сразу выехали на место.

Сообщение полностью подтвердилось. Гражданин Г. 1989 года рождения занимался массовым хищением крышек люков с колодцев. Дело это нелегкое, поэтому тяжелую добычу он складывал в тележку, «позаимствованную» в одном из крупных магазинов города. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые задержали похитителя.

Оказалось, что гражданин Г. уже неоднократно судим за кражи и мошенничество. При сборе и изучении материалов данного эпизода установлено, что кроме крышек, принадлежащих «РКС-Самара», были сняты крышки с колодцев, находящихся на частных водопроводных и канализационных сетях.

Каждый из открытых колодцев – угроза здоровью и жизни человека. По мнению «РКС-Самара», подобные виды нарушений необходимо расценивать как нанесение умышленного вреда здоровью и покушение на жизнь людей. Вместе со строгим соблюдением запрета на прием в пункты приема металлолома элементов коммунального лома эти меры могут дать серьезный положительный результат.

Сейчас документы по задержанию гражданина Г. готовятся к передаче в прокуратуру для возбуждения очередного уголовного дела.

Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят бдительных горожан, чьё неравнодушие, правильное понимание ситуации, возможно, сохранили чью-то жизнь.