В Самаре робот, отыскивающий дефекты теплосетей, прошел тестирование в «боевых условиях»

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Телеуправляемый диагностический комплекс, приобретенный филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» для обследования трубопроводов, успешно прошел тестирование на специализированном стенде на Центральной отопительной котельной. Робот сумел выявить все скрытые дефекты на 20-метровом участке трубы диаметром 1000 мм с точностью до миллиметра.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания. Главное преимущество робота в возможности досконально обследовать труднодоступные участки теплосети – под дорогами или автомобильными развязками, под трамвайными путями и в местах большого скопления сторонних коммуникаций. Теперь мы сможем оценить надежность этих участков без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан», - рассказал главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

На данный момент телеуправляемый диагностический комплекс продемонстрировал свою эффективность и уже в начале мая приступит к работе. Первой трассой, в которую запустят робота, станет участок теплосети по ул. Миронова в Новокуйбышевске.