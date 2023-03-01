В Самаре определят лучшего химика-лаборанта ПАО «Т Плюс»

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В Самаре начался конкурс профессионального мастерства «Лучший химик-лаборант ПАО «Т Плюс». За победу поборются специалисты из 13 филиалов энергокомпании.

В течение трех дней претендентам на звание «Лучшего по профессии» предстоит преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала «Т Плюс».

Результаты конкурса профессионального мастерства будут озвучены в пятницу, 3 марта. Два лучших химика-лаборанта представят компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях в Москве.