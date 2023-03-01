В Самаре определят лучшего химика-лаборанта ПАО «Т Плюс»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива.
Каждому второму работающему самарцу нравится традиция угощать коллег в день своего рождения
"В знак уважения ко многим поколениям создателей метро".
Путин: 2 октября в России будут отмечать День метростроителя
Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов.
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» от СО прошло максимальное в ПФО количество участников
Вся выращенная продукция отправляется по цветочным магазинам региона.
Почти 85 тысяч тюльпанов вырастили в Безенчукском районе для прекрасной половины
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
В продолжение заложенных традиций, в этом году участниками мероприятия также стали дамы и кавалеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
В СЭК им. П.Мачнева состоялся студенческий бал, посвященный эпохе XIX века
И единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской области.
Сегодня отмечает День рождения Евгения Аршлутова - единственный в области народный учитель СССР
Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом.
Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию центров раннего физмческого развития детей в регионе 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре определят лучшего химика-лаборанта ПАО «Т Плюс»

1 марта 2023 12:29
139
В Самаре определят лучшего химика-лаборанта ПАО «Т Плюс»

В Самаре начался конкурс профессионального мастерства «Лучший химик-лаборант ПАО «Т Плюс». За победу поборются специалисты из 13 филиалов энергокомпании.

В течение трех дней претендентам на звание «Лучшего по профессии» предстоит преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала «Т Плюс».

Результаты конкурса профессионального мастерства будут озвучены в пятницу, 3 марта. Два лучших химика-лаборанта представят компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях в Москве.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области определились сильнейшие сборные Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
28 февраля 2023, 10:59
В Самарской области определились сильнейшие сборные Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Победители регионального этапа уже в марте примут участие в финале чемпионата Приволжского федерального округа. ЖКХ
325
Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» сдали 30 литров крови в рамках донорской акции
27 февраля 2023, 12:29
Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» сдали 30 литров крови в рамках донорской акции
Мероприятие организовано совместно с областной станцией переливания крови. ЖКХ
401
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания компании, с предстоящим Днем защитника Отечества.
22 февраля 2023, 16:03
«ЭнергосбыТ Плюс» провел день клиента
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил всех клиентов-мужчин, посетивших офисы обслуживания компании, с предстоящим Днем защитника Отечества. ЖКХ
769

В центре внимания
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
1 марта 2023  14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
99
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
1 марта 2023  12:44
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
252
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
1 марта 2023  11:54
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
161
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
1 марта 2023  11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
188
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
188
Весь список