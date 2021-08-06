В Самаре могут снести из-за теплосетей автостоянку возле ЖК «Москва» на улице Гастелло

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В Арбитражном суде Самарской области назначили на 2 сентября предварительное судебное заседание по иску местного филиала ПАО "Т Плюс" к администрациям города и Октябрьского района. Теплоэнергетики через суд пытаются добиться сноса автостоянки, размещенной в охранной зоне трубопровода на ул. Гастелло, 43а.

Речь идет об участке недалеко от жилого комплекса "Москва" и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В документации на сайте суда значится, что иск был подан в конце июля. Истцы хотят, чтобы с площадки убрали покрытие парковки и забор, а также восстановили земельный участок.

В июне пресс-служба самарского "Т Плюс" сообщала, что компания планирует ужесточить борьбу с незаконными постройками на теплосетях. Там рассказали, что различные объекты, которые размещают в охранных зонах, мешают безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства, пишет Самру.ру.

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