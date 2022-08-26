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В «РКС-Самара» состоялся выездной Совет безопасности

26 августа 2022 12:24
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В «РКС-Самара» состоялся выездной Совет безопасности

Обеспечение безопасности на рабочих местах для «РКС-Самара» – дело приоритетной важности и повышенного внимания. Всё направлено на то, чтобы требования безопасной организации труда были не только донесены до каждого в понятной форме, но и стали привычными навыками. Но как показывает практика, именно  ежедневные алгоритмы  чаще всего  выполняются машинально, бездумно. 

Обновить навыки и вернуть смысл выполняемым мероприятиям охраны труда и промышленной безопасности, выполнить самые частые действия в эталонном варианте – этому был посвящен Совет безопасности. Ответственные за его проведение постарались привычным мероприятиям придать необычную форму, тем самым вызвать дополнительный интерес. 

Участников Совбеза собрали на учебно-тренировочном полигоне, где продемонстрировали, как нужно организовывать работы, связанные с повышенной опасностью. Цех аварийно-восстановительных работ продемонстрировал показательные земляные работы. Были установлены знаки и ограждения,  рабочие страховали друг друга, в правильной последовательности спускались в котлован сами и спускали оборудование. Все это работники линейных цехов выполняют каждый день. Но такое эталонное исполнение, с комментариями и ответами на вопросы, позволяет более сознательно подходить к безопасности при любых будничных работах. 

Кроме того, ответственные по направлениям продемонстрировали и прокомментировали работы в условиях ограниченного пространства, например, в колодцах, повторили правила заполнения наряда-допуска, использования газоанализаторов и трипода, работы с баллонами под давлением. 

Первый опыт Совбеза в такой форме признан полезным. Идея проведения показательных работ будет развиваться. 


 



 

Теги: РКС-Самара

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