В "РКС-Самара" прошла традиционная встреча директора и сотрудников в формате "без галстуков"

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На традиционную встречу «без галстуков» с главным управляющим директором в не совсем формальной обстановке собрались 18 сотрудников из разных подразделений «РКС-Самара». Все они не просто хорошие специалисты, но и люди с активной корпоративной позицией, со своими вопросами и предложениями.

Мероприятие началось с разговора о самых крупных и важных проектах в масштабе города: завершилась реконструкция ГОКС, уже идёт подключение волжской воды через новые водоводы диаметром 600 мм в посёлок Управленческий, продолжается строительство водоводов в Куйбышевский район. «Мы - предприятие жизнеобеспечения, мы выполняем все взятые на себя обязательства, - отметил главный управляющий директор Владимир Бирюков. – Наверняка кто-то из вас доработает и до 2047 года, когда будут подводить итоги концессионного соглашения и вам будет, что рассказать и о своём вкладе, и о вкладе своих коллег в наш общий результат».

Когда участники справились с первым смущением, встреча пошла в режиме диалога: задавали вопросы, делились впечатлениями, вносили предложения. Обсудили несколько разных тем: качество закупаемых материалов, необходимость новых кадров, обучение и повышение квалификации, поощрение и стимул работать больше, лучше и по-другому. Как раз тема улучшения вызвала самое бурное обсуждение: некоторые сотрудники признались, что не все их коллеги способны к рационализаторской деятельности. На это руководитель предприятия и включённые в этот процесс специалисты объяснили, что в процессе разработки новых идей важен не только результат, но и само размышление, поиск нового и более эффективного. Это путь к развитию и совершенствованию.

На часть вопросов ответили сразу, остальные взяли в работу. Подытожили, что в «РКС-Самара» не боятся говорить о своих недостатках (а у кого их нет?). Важно, что их стараются исправить и улучшить свою работу.