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На стройке в Самаре задержаны иностранцы - нарушители миграционного законодательства

27 июля 2024 09:56
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На стройке в Самаре задержаны иностранцы - нарушители миграционного законодательства

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников «ОМОН» Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства на территории одного из строительных объектов Октябрьского района областной столицы.

Так, по итогам мероприятия выявлено 2 иностранных гражданина, трудящихся разнорабочими осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов, которые привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме того, выявлены 5 иностранных граждан осуществляющих трудовую деятельность без уведомления о заключении трудового договора Управления по вопросам миграции областного Главка полиции.

Кроме того, производится работа по установлению и привлечению недобросовестного работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных гражданин или лиц без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу (патента).

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.

Полицейские напоминают, что в соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ иностранный гражданин осуществляющий трудовую деятельность, без действующего патента на работу, либо по патенту вне пределов субъекта РФ, на территорий которого иностранному гражданину выдан патент, либо по неуказанной в патенте профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности) подлежит административной ответственности, с наложением административного штрафа с административным выдворением или без такового. Повторное нарушение иностранным гражданином в течении одного года аналогичного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от 5 000 рубелей до 7 000 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Прием иностранных граждан по вопросам оформления патента, осуществляется в многофункциональных миграционных центрах, по адресам:

– г. Самара, ул. Кабельная, д. 13А;

– г. Тольятти, пр. Тупиковый, д. 4.

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