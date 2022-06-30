В "РКС-Самара" началась производственная практика для студентов СамГТУ

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В РКС-Самара» началась традиционная практика для студентов профильной кафедры «Водоснабжение и водоотведение» академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. В течение месяца они будут погружены в специальность, смогут почерпнуть новые практические знания у профессионалов своего дела.

Студентов второго курса распределили в линейные подразделения компании – цех эксплуатации водопроводных сетей № 1, цех эксплуатации водопроводных сетей № 2 и цех эксплуатации канализации, а также в производственно-техническое управление. Там они смогут познакомиться с процессом ремонта и замены сетей водоснабжения и водоотведения, увидеть новые для Самары технологии установки бесколодезной арматуры, бестраншейной перекладки.

Третьекурсники отправятся на головные сооружения – насосно-фильтровальные станции (их в Самаре четыре), городские очистные канализационные сооружения, в управление главного технолога и в группу ГИС и гидравлики. Там они научатся управлять водоснабжением и водоотведением города-миллионника, узнают о тонкостях очистки питьевой воды перед подачей в сеть и стоков перед возвратом в Волгу.

Самое главное, что в течение месяца студенты будут не просто наблюдать, а выполнять реальные задания. Отличительная особенность обучения на кафедре «Водоснабжение и водоотведение» - широкая производственная практика на всех этапах обучения, возможность получения навыков. На предприятии надеются, что лучшие студенты, которые убедятся в правильности выбора профессии и хорошо проявят себя на практике, после окончания вуза придут на работу в «РКС-Самара».