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В РКС-Самара началась акция с подарками для абонентов

2 декабря 2022 09:42
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В РКС-Самара началась акция с подарками для абонентов

С первым днём зимы в «РКС-Самара» началась традиционная новогодняя акция «В Новый год - без старых долгов». Условия просты и неизменны несколько лет: оплатить все квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение и внести аванс в размере оплаты за декабрь. Дальше можно получить сладкий приз или скидку в 100 рублей на будущий платёж за январь.

Подарки уже ждут участников в центрах обслуживания клиентов: для получения нужно предъявить чек об оплате. Оформить скидку ещё проще: до 28 декабря направить письмо по адресу action@samcomsys.ru с приложенными квитанциями.

Теги: Акценты РКС-Самара

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