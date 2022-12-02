В РКС-Самара началась акция с подарками для абонентов

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С первым днём зимы в «РКС-Самара» началась традиционная новогодняя акция «В Новый год - без старых долгов». Условия просты и неизменны несколько лет: оплатить все квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение и внести аванс в размере оплаты за декабрь. Дальше можно получить сладкий приз или скидку в 100 рублей на будущий платёж за январь.