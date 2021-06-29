В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб

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В конце 2020 года «РКС-Самара» приняли в эксплуатацию водопроводные сети Куйбышевского района Самары. Холодная зима выявила ряд серьёзных проблем: трубы холодного водоснабжения в этом районе уложены практически сразу под землёй, без необходимого заглубления, а некоторые даже на поверхности! Из-за крайне низкой температуры трубы промерзали, водоснабжение части района было под угрозой.

В 2021 году «РКС-Самара» запланировали заменить наиболее сложные участки водопроводных линий Куйбышевского района протяжённостью 4,6 км. Речь идёт, прежде всего, о «воздушных» линиях водопровода, которые будут переложены с соблюдением всех строительных и санитарных норм на необходимую глубину в несколько метров.

По состоянию на конец июня 2021 года специалисты «РКС-Самара» уже переложили более 1 километра водопроводных труб разного диаметра по ул. Бакинской, Белорусской, Медицинской, Центральной, Кишинёвской, пер. Долотному и Молодёжному, а также по другим адресам. Активные работы по перекладке линий холодного водоснабжения продолжаются.