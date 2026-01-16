В 2025 году 100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла только во время отопительного сезона

В 2025 году собственники жилья в 100 многоквартирных домах Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани перешли на другой способ оплаты отопления. Если раньше они платили за тепло равными долями в течение всего года, то теперь делают это только в отопительный сезон.

«С каждым годом всё больше жителей региона отдают предпочтение оплате по показаниям общедомовых приборов учёта. Данные счётчиков мы получаем ежемесячно, это позволяет нам оперативно отвечать на любые вопросы, касающиеся начислений. Да и самих вопросов становится меньше», — рассказал директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Основной недостаток оплаты тепла равными долями в течение года — начисление платежей на основе прошлогодних показаний приборов учёта, что зачастую приводит к необходимости дополнительной корректировки. В общей же сложности по итогам прошлого года оплату тепла исключительно в отопительный сезон выбрали жители 1193 многоквартирных домов Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.