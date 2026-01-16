Я нашел ошибку
Главные новости:
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В 2025 году 100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла только во время отопительного сезона

В 2025 году 100 многоквартирных домов Самарской области перешли на оплату тепла только во время отопительного сезона

В 2025 году собственники жилья в 100 многоквартирных домах Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани перешли на другой способ оплаты отопления. Если раньше они платили за тепло равными долями в течение всего года, то теперь делают это только в отопительный сезон.

«С каждым годом всё больше жителей региона отдают предпочтение оплате по показаниям общедомовых приборов учёта. Данные счётчиков мы получаем ежемесячно, это позволяет нам оперативно отвечать на любые вопросы, касающиеся начислений. Да и самих вопросов становится меньше», — рассказал директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Основной недостаток оплаты тепла равными долями в течение года — начисление платежей на основе прошлогодних показаний приборов учёта, что зачастую приводит к необходимости дополнительной корректировки. В общей же сложности по итогам прошлого года оплату тепла исключительно в отопительный сезон выбрали жители 1193 многоквартирных домов Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

 

Новости по теме
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
14 января 2026, 17:47
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
14 января 2026, 17:11
Удобность электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
30 декабря 2025, 18:52
Жители Самарской области ещё могут успеть присоединиться к новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»
Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт).
759

В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
352
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
354
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
574
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
