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В 2024 году робот-диагност «Т Плюс» обследовал около 8 км тепловых сетей в Самарской области

26 августа 2024 09:54
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В 2024 году робот-диагност «Т Плюс» обследовал около 8 км тепловых сетей

Этим летом телеуправляемый комплекс Самарского филиала «Т Плюс» обследовал порядка 8 км подземных коммуникаций. По итогам его работы энергетики выявили в Самарской области 57 скрытых дефектов, заменив свыше 330 метров теплосетей.

Напомним, что робот-диагност «Т Плюс» погружается внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы методом переменного намагничивания. Также он дает возможность энергетикам визуально обследовать трубопровод на предмет посторонних предметов. Этот метод диагностики используется в регионе с 2021 года.

«Самарский робот крайне востребован не только в тепловых сетях Самарской области, но и в других городах. Этим летом он оценивал состояние коммуникаций в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани, а также помогал нашим коллегам из Пензы и Ульяновска. Результаты его работы будут учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки», - отметил начальник лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» Александр Юрьев.

Проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционной проверки сетей повышенным давлением. Однако робот позволяет обследовать участки теплотрассы без предварительной подготовки поверхности труб и вскрытия грунта, благодаря чему можно избежать неудобств для горожан и автолюбителей.

Теги: Т ПЛЮС

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