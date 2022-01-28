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В 2021 году специалисты «РКС-Самара» обнаружили 59 скрытых утечек

28 января 2022 11:26
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В 2021 году специалисты «РКС-Самара» обнаружили 59 скрытых утечек

Во время технологического сбоя на сетях холодного водоснабжения вода может выходить на поверхность не в месте повреждения, а в десятках или даже в сотне метров от него. А иногда она уходит под землю или в близлежащие коммуникации и об утечке могут свидетельствовать только приборы учёта.

В таких случаях специалисты говорят о скрытых утечках. Это чревато потерей большого объёма воды и последующими технологическими проблемами. Раньше выявить такую утечку удавалось только случайно и считалось удачей. 

Сейчас же в «РКС-Самара» действует программа по уменьшению скрытых потерь воды. Используется программное обеспечение, позволяющее наблюдать за системой водоснабжения, анализировать все показатели и на основе объединения данных расходомеров, давления в сетях и других параметров делать предположения о том, что в том или ином месте есть неучтённый расход воды. 

В прошлом году специалисты «РКС-Самара» обнаружили и устранили 59 скрытых утечек. Тем самым они предотвратили неучтённые потери воды в объёме 1,3 млн. куб.м. 

Теги: РКС-Самара

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