Учащиеся технического лицея Самары узнали о профессии энергетика на лекции от «Т Плюс»

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Заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов провел профориентационную лекцию для учащихся технического лицея имени С.П.Королёва.

На встрече Дмитрий Александрович рассказал о значительном вкладе энергетиков в комфорт и уют горожан. Ребят впечатлили не только внушительные масштабы производства на современных теплоэлектроцентралях, но и множество уникальных технологий, используемых самарскими специалистами: робот-диагност, отыскивающий дефекты внутри тепловых сетей; солнечные панели, обеспечивающие потребности в электричестве насосного оборудования; узлы учета, позволяющие дистанционно контролировать параметры теплоснабжения потребителей.

Кроме того, лицеисты узнали о многочисленных образовательных проектах, реализуемых энергетиками совместно с учебными заведениями Самарской области. В частности, учащиеся старших классов уже этим летом могут ближе познакомиться с отраслью в рамках программы «Моя первая зарплата с Т Плюс» или стать слушателями «Школы молодого энергетика», которая включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями Самарского государственного технического университета.

«Когда в наших квартирах горячие батареи, есть свет и горячая вода, мало кто вспоминает о труде тысяч высококвалифицированных специалистов на ТЭЦ и в тепловых сетях. Подобные лекции важны для осознания молодежью значимости профессии энергетика. Уверен, этот рассказ поможет выпускникам определиться с выбором дальнейшего места обучения», – отметил заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.