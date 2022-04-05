У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», оплачивающие тепловую энергию через билинговую систему «Квартплата24», получили возможность оперативного перехода на электронную доставку квитанций. К началу апреля 2022 года экологическую инициативу энергокомпании уже поддержали свыше 10 тысяч жителей региона.

Перейти на дистанционный формат получения платежных документов можно двумя способами. Во-первых, уже зарегистрированным в личном кабинете клиентам начали приходить уведомления с предложением о возможности получения счетов по электронной почте. В случае согласия подключение электронной доставки квитанции происходит автоматически. Во-вторых, получить данную услугу можно в любом офисе обслуживания клиентов, через консультантов. В таком случае гражданам необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете «Квартплаты24».

«Новый сервис позволяет решить основную задачу – упростить взаимодействие с поставщиком ресурсов, сделать его максимально удобным и безопасным. Уверен, в ближайшее время число клиентов компании, подключившихся к электронной квитанции будет только расти», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать про электронный документооборот можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/email/.