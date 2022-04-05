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У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию

5 апреля 2022 13:03
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У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию

Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», оплачивающие тепловую энергию через билинговую систему «Квартплата24», получили возможность оперативного перехода на электронную доставку квитанций. К началу апреля 2022 года экологическую инициативу энергокомпании уже поддержали свыше 10 тысяч жителей региона.

Перейти на дистанционный формат получения платежных документов можно двумя способами. Во-первых, уже зарегистрированным в личном кабинете клиентам начали приходить уведомления с предложением о возможности получения счетов по электронной почте. В случае согласия подключение электронной доставки квитанции происходит автоматически. Во-вторых, получить данную услугу можно в любом офисе обслуживания клиентов, через консультантов. В таком случае гражданам необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете «Квартплаты24».

«Новый сервис позволяет решить основную задачу – упростить взаимодействие с поставщиком ресурсов, сделать его максимально удобным и безопасным. Уверен, в ближайшее время число клиентов компании, подключившихся к электронной квитанции будет только расти», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать про электронный документооборот можно на сайте компании https://samara.esplus.ru/service/email/

 

Теги: Т ПЛЮС

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