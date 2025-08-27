«Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

27 августа 2025 12:41
173
«Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

Специалисты «Т Плюс» выполнили 100% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Самарской области. В настоящее время энергетики восстанавливают горячее водоснабжение жилых домов и социальных учреждений, получающих ресурсы от первой магистрали Центральной отопительной котельной.

Ежегодная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — обязательный этап подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» провели подготовку 3548,2 км теплосетей в Самарской области. Благодаря этой работе удалось выявить более 1000 повреждений, большая часть из них устранена.

 «Гидравлические испытания проведены поэтапно по графику в Сызрани, Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Каждый дефект, обнаруженный и отремонтированный сейчас, — это снижение риска отключений тепла зимой», – отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  
25 августа 2025, 18:11
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».   ЖКХ
505
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
22 августа 2025, 13:05
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам. ЖКХ
596
Уже сегодня «Т Плюс» ждёт самарцев у яркой фотозоны с «Кошкой на батарее» — главном символе тепла и уюта.
22 августа 2025, 12:09
«Т Плюс» участвует в фестивале «ВолгаФест-2025»
Уже сегодня «Т Плюс» ждёт самарцев у яркой фотозоны с «Кошкой на батарее» — главном символе тепла и уюта. ЖКХ
652

В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
Весь список