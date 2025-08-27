«Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей в Самарской области

173

Специалисты «Т Плюс» выполнили 100% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Самарской области. В настоящее время энергетики восстанавливают горячее водоснабжение жилых домов и социальных учреждений, получающих ресурсы от первой магистрали Центральной отопительной котельной.

Ежегодная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — обязательный этап подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» провели подготовку 3548,2 км теплосетей в Самарской области. Благодаря этой работе удалось выявить более 1000 повреждений, большая часть из них устранена.

«Гидравлические испытания проведены поэтапно по графику в Сызрани, Новокуйбышевске, Тольятти и Самаре. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Каждый дефект, обнаруженный и отремонтированный сейчас, — это снижение риска отключений тепла зимой», – отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.