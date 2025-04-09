«Т Плюс» заменит 15,5 километров тепловых сетей в Тольятти

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Энергетики «Т Плюс» выполнят предстоящим летом реконструкцию 15,5 километров теплосети на шести участках в Тольятти. Также запланирован ремонт порядка четырёх километров трубопроводов холодного водоснабжения. Подготовка городских коммуникаций к следующему отопительному сезону начнётся сразу после традиционных гидравлических испытаний.

Основная часть работ пройдёт на распределительных сетях. В частности, крупнейшей реконструкцией 2025 года станет обновление подземных коммуникаций 30 квартала в границах улиц Победы, Гагарина, Ленина и Молодёжного бульвара. В общей сложности энергетикам предстоит переложить свыше шести километров труб. Также реконструкция теплотрасс пройдёт в кварталах 4, 12, 14, 71. Приступить к перекладкам специалисты «Т Плюс» планируют в мае, завершить работы – в конце октября.

«Подобные масштабные перекладки теплосетей, к сожалению, приводят к неудобствам для горожан. Для их комфорта и безопасности на местах реконструкции будут смонтированы временные трубопроводы горячего водоснабжения, установлены необходимые ограждения и по необходимости построены переходные мостики и настилы. Призываем жителей близлежащих домов с пониманием отнестись к предстоящим работам, которые позволят на многие годы вперёд обеспечить качественное и надёжное теплоснабжение», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Энергетики также напоминают, что к очередному отопительному сезону должны готовиться и обслуживающие организации. В ближайшее время им будет направлен список обязательных мероприятий по обслуживанию внутридомового оборудования. В числе основных требований – промывка и опрессовка систем теплопотребления. Также управляющие компании должны оплатить задолженность за уже потреблённые энергоресурсы.