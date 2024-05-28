Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральный офис СКЦ расположен в Самаре, остальные – в Ульяновске, Сызрани, Уфе, Пензе и других городах в границах магистрали.
Социально-кадровый центр открыт на Куйбышевской железной дороге
"Работа кипит по всем нацпроектам, по всем задачам, поставленными Президентом. Готовятся предложения, разрабатываются комплексные планы достижения целей".
Дмитрий Азаров рассказал о работе по наполнению новых нацпроектов
Особый акцент академии этого года – повышение профессионального мастерства педагогических кадров.
В Самаре открывается XIV детская музыкальная академия стран СНГ
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС"
Госкорпорация "Роскосмос", АО "Главкосмос" и Самарский университет им. Королёва планируют сформировать пул профильных учебных программ
Официальной датой создания ГАИ считается 3 июля 1936 года.
ГИБДД России официально стала называться Госавтоинспекцией
Благодаря модернизации турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ будет увеличена установленная мощность станции на 15 МВт.
«Т Плюс» увеличит выработку электроэнергии на Самарской ТЭЦ
В эти дни команда музея подготовит серию событий для первых посетителей: мастер-классы, лекции, паблик-токи и экскурсии.
30 мая в Самаре, в отреставрированном здании Фабрики-кухни, открывается филиал Третьяковской галереи
Вы сможете не только насладиться атмосферой любимого вида спорта, но и принять участие в различных активностях, которые никого не оставят равнодушным.
В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.69
-1.01
EUR 96.3
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
В Самаре состоится официальная церемония открытия выставки молодых дарований «Жигулевская палитра»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» увеличит выработку электроэнергии на Самарской ТЭЦ

28 мая 2024 18:35
107
Благодаря модернизации турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ будет увеличена установленная мощность станции на 15 МВт.

Благодаря модернизации турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ будет увеличена установленная мощность станции на 15 МВт. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в ходе традиционной пресс-конференции, на которой были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и озвучены планы по подготовке к следующему.

Так, в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. Самарский филиал ПАО «Т Плюс» планирует выполнить капитальный и средний ремонт 4 турбоагрегатов и 1 газовой турбины общей мощностью 76,5 МВт и 5 котлоагрегатов производительностью 1790 тонн пара в час.

В числе приоритетных проектов, реализуемых в 2024-2025 годах, модернизация турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ в рамках программы ДПМ-2. Здесь планируется заменить отработавшее ресурс оборудование. Проект предполагает установку современного турбоагрегата мощностью 124,9 МВт с эффективностью производства электроэнергии на 20% выше старого агрегата.

«В целом реализация проекта позволит увеличить возможности генерации электроэнергии на территории Самарской области, а также повысит эффективность работы оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы», - отметил Александр Вилесов.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования Самарской ТЭЦ запланирован на конец 2025 года.

 

Фото:   Самарский филиал ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО «Т Плюс».
28 мая 2024, 16:35
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО «Т Плюс». ЖКХ
131
Энергетики очистили от мусора берега Великой реки сразу в четырех городах - Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.
24 мая 2024, 18:55
Волонтеры «Т Плюс» отметили День Волги
Энергетики очистили от мусора берега Великой реки сразу в четырех городах - Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. ЖКХ
792
В рамках данной акции представители руководства энергокомпании лично консультируют клиентов по самым значимым вопросам.
23 мая 2024, 16:52
«ЭнергосбыТ Плюс» провел традиционный День клиента
В рамках данной акции представители руководства энергокомпании лично консультируют клиентов по самым значимым вопросам. ЖКХ
527

В центре внимания
На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
28 мая 2024  16:45
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов
125
Дмитрий Азаров поздравил самарских пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2024  11:36
Дмитрий Азаров поздравил самарских пограничников с профессиональным праздником
224
Самарская область будет развивать сотрудничество с регионами Узбекистана по новым направлениям.
27 мая 2024  16:49
Губернатор Дмитрий Азаров и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили направления развития сотрудничества
2067
В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот.
27 мая 2024  14:44
Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Узбекистан
621
Самарцы снова получили
27 мая 2024  12:39
Самарцы снова получили "липовые" предписания о поверке
522
Весь список