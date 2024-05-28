«Т Плюс» увеличит выработку электроэнергии на Самарской ТЭЦ

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Благодаря модернизации турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ будет увеличена установленная мощность станции на 15 МВт. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в ходе традиционной пресс-конференции, на которой были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и озвучены планы по подготовке к следующему.

Так, в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. Самарский филиал ПАО «Т Плюс» планирует выполнить капитальный и средний ремонт 4 турбоагрегатов и 1 газовой турбины общей мощностью 76,5 МВт и 5 котлоагрегатов производительностью 1790 тонн пара в час.

В числе приоритетных проектов, реализуемых в 2024-2025 годах, модернизация турбоагрегата ст.№4 Самарской ТЭЦ в рамках программы ДПМ-2. Здесь планируется заменить отработавшее ресурс оборудование. Проект предполагает установку современного турбоагрегата мощностью 124,9 МВт с эффективностью производства электроэнергии на 20% выше старого агрегата.

«В целом реализация проекта позволит увеличить возможности генерации электроэнергии на территории Самарской области, а также повысит эффективность работы оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы», - отметил Александр Вилесов.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования Самарской ТЭЦ запланирован на конец 2025 года.

Фото: Самарский филиал ПАО «Т Плюс»