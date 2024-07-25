«Т Плюс» отремонтирует участок теплосети на ул. Коммунистической в Сызрани

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Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок тепловой сети по ул. Коммунистической. В этой связи с 26 июля по 9 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в трех многоквартирных жилых домах (ул. Коммунистическая д.18, д.24А и ул. Дарвина, д.6).

В результате энергетики обновят участок теплосети протяженностью 175 метров в четырехтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения для горожан.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке муниципалитета к зиме!