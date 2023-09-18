«Т Плюс» установила солнечные панели на 10 центральных тепловых пунктах в Тольятти

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«Т Плюс» установила солнечные модули на 10 центральных тепловых пунктах (ЦТП) Тольяттинских тепловых сетей. Фотоэлектрические панели позволят повысить экономичность работы оборудования компании.

На энергообъектах «Т Плюс» были установлены панели, которые обладают высокой выходной мощностью, устойчивостью к локальным перегревам и ветровым, а также снежным нагрузкам. Суммарная мощность модулей составляет свыше 200 кВт. Все солнечные панели размещены в Центральном районе Тольятти.

«С учетом климатических особенностей региона солнечные панели будут наиболее эффективны с апреля по октябрь. В этот период они смогут вырабатывать максимальный объем электроэнергии на каждом объекте, что частично заместит потребление электроэнергии насосов и вспомогательного оборудования ЦТП из сети», - отметил технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Вадим Николаев.

Пилотный проект реализуется в рамках ESG-стратегии, утвержденной в «Т Плюс» в 2022 году. Она предусматривает стремление компании улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).