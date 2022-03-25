«Т Плюс» совместно с СамГТУ открыли Школу молодого энергетика

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При поддержке филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» на базе теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета запущена образовательная программа «Школа молодого энергетика – 2022». Она призвана помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором профессии.

Учебная программа предусматривает знакомство с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями. Для слушателей школы организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями ВУЗа.

Компания «Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Так, в 6 корпусе СамГТУ работает специализированная аудитория «Т Плюс», а руководители и технические специалисты энергокомпании периодически проводят тематические лекции и мастер-классы для студентов в рамках проектов «Умная среда» и «Теплый вечер».

Занятия «Школы молодого энергетика» проводятся бесплатно по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 141/ ул. Вилоновская, 19-21.

Программа «Школы молодого энергетика – 2022»